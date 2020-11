Angesichts der steigenden Infektionszahlen hat Kanzleramtschef Braun dafür plädiert, die Hygienemaßnahmen an Schulen zu verschärfen.

Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte der CDU-Politiker, Jugendliche trügen wesentlich zur Verbreitung der Infektion bei. Man solle darüber nachdenken, ältere Schüler vermehrt zu Hause zu unterrichten und bei der Suche nach großen Unterrichtsräumen auch auf Bürgerhäuser oder Kinosäle ausweichen. Ziel sei es, die Schulen weiter offen zu lassen, so Braun. Auch der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Dobrindt, sagte der "Passauer Neuen Presse", das Infektionsgeschehen an den Schulen müsse stärker gebremst werden. Der Virologe Kekulé sprach sich in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" für geteilte Klassen und Wechselunterricht aus.



Welchen Anteil Schulen an der Entwicklung haben, ist umstritten. Hamburgs Schulbehörde erklärte gestern, Schulen seien keine Treiber der Pandemie. Basis war eine Auswertung des Infektionsgeschehens in der Hansestadt.



Am kommenden Mittwoch wollen die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer zusammen mit Bundeskanzlerin Merkel über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise entscheiden. Dann geht es auch um die Frage, ob der aktuelle Teil-Lockdown verlängert wird.

