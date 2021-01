Bundesbildungsministerin Karliczek fordert eine gleichwertige Anerkennung von Schulabschlüssen, die während der Corona-Pandemie gemacht wurden.

Die CDU-Politikerin sagte der Funke-Mediengruppe, viele Jugendliche, die etwa vor dem mittleren Schulabschluss oder dem Abitur stünden, seien derzeit stark verunsichert. Sie wüssten nicht, ob sie sich ausreichend auf die Prüfungen vorbereiten könnten und ob ihre Abschlüsse als vergleichbar mit denen ihrer Vorgänger angesehen würden. Deshalb müsse sichergestellt werden, dass die Prüfungen in diesem Jahr in der Bewertung durch Betriebe und Hochschulen gleichwertig zu allen anderen Jahren anerkannt würden. Verantwortliche sollten ein besonderes Augenmerk auf Schülerinnen und Schüler in Abschlussklassen legen, damit die Bildungsziele trotz der Pandemie so weit wie möglich erreicht werden könnten.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.