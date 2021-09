Vor den heutigen Beratungen der Gesundheitsminister der Länder zur Corona-Lage in den Schulen hat sich Bundesbildungsministerin Karliczek für einheitliche Quarantäneregeln ausgesprochen.

Die Länder sollten sich auf eine klare Linie verständigen, sagte Karliczek im Deutschlandfunk. Nur so könne die Akzeptanz für die Maßnahmen in der Bevölkerung erhalten bleiben. Die aktuelle Regelung in vielen Bundesländern, eine komplette Schulklasse 14 Tage lang in Quarantäne zu schicken, wenn ein einzelner Schüler infiziert sei, halte sie für überzogen. Stattdessen schloss sich die Ministerin dem Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Spahn an, dass nur noch der direkte Sitznachbar eines infizierten Kindes für einen verkürzten Zeitraum von fünf Tagen in Quarantäne solle. Auch die Amtsärzte und der Deutsche Lehrerverband hatten sich zuletzt für bundesweit einheitliche Quarantäneregeln in Schulen ausgesprochen.



Die Gesundheitsminister der Länder wollen heute über eine Anpassung der teils deutlich voneinander abweichenden Regelungen beraten.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.