Wegen der Corona-Pandemie fällt am heutigen Rosenmontag der Höhepunkt des Karnevals und der Fastnacht mit den traditionellen großen Umzügen aus.

In den Jecken- und Narrenhochburgen im Rheinland und in Rheinhessen wurden sie bereits vor Wochen abgesagt. In Düsseldorf und Mainz geschah dies zum letzten Mal im Jahr 2016 wegen orkanartiger Böen; in Köln wurde der Zug letztmals im Jahr 1991 wegen des damaligen Golfkriegs abgesagt. Dort rollt heute stattdessen ein Puppen-Umzug mit Persiflagewagen im Kleinformat durch das städtische Karnevalsmuseum. Er wird am Nachmittag im Westdeutschen Rundfunk übertragen.

