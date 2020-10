Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen, hält Warnungen, die Corona-Pandemie gerate außer Kontrolle, für irreführend.

Es müsse damit aufgehört werden, auf die Zahl der Neuinfektionen zu starren wie das Kaninchen auf die Schlange, sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Dies

führe zu falschem Alarmismus. Selbst 10.000 Infektionen täglich wären kein Drama, wenn nur einer von 1.000 schwer erkrankt, wie es im Moment zu beobachten sei.



Gassen verwies auf das vergangene Frühjahr, wo es bei 4.000 Neuerkrankten täglich bis zu 150 Corona-Tote gegeben habe. Das sei vorbei.

Der Chef der Kassenärzlichen Bundesvereinigung reagierte damit auf Aussagen des Robert-Koch-Instituts, Wieler, der vor einem Kontrollverlust gewarnt hatte.



Auch der Epidemiologe Krause sieht steigende Infektionszahlen nicht als geeignetes Kriterium zur Beurteilung des Verlaufs der Corona-Pandemie an. Der Wissenschaftler vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig sagte im Deutschlandfunk, vielmehr seien die Erkrankungszahlen maßgebend.



Diese Nachricht wurde am 10.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.