Nordrhein-Westfalen wird trotz steigender Infektionszahlen keine landesweite Corona-Notbremse ziehen.

Nach der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes müssen nur in Kommunen mit einer Wocheninzidenz über 100 ab Montag Läden, Sportstätten und Kultureinrichtungen schließen. Ausnahmen für Menschen mit tagesaktuellem negativem Schnell- oder Selbsttest sollen möglich sein.



Der bayerische Ministerpräsident Söder rief die Länder zur Umsetzung der Notbremse in Hotspots auf. Wo diese ausgesetzt werde, drohe die Gefahr einer Verharmlosung der Pandemie, sagte der CSU-Chef in München. Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer appellierte an die Eigenverantwortung der Bürger. Kretschmer sagte im Deutschlandfunk, er habe aber auch Verständnis für die wachsende Coronamüdigkeit in der Bevölkerung. Mit Blick auf das Saarland betonte der CDU-Politiker, der Anstieg des bundesweiten Inzidenzwerts und die Ankündigung von Lockerungen passten nicht zusammen.



Der saarländische Ministerpräsident Hans rechtfertigte im ARD-Fernsehen seinen Plan damit, dass in seinem Bundesland die Infektionszahlen seit Wochen stabil seien. Der Inzidenzwert liegt dort deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt.

