Baden-Württemberg verschärft die coronabedingten Einschränkungen direkt nach der Lockerung über die Weihnachtstage.

Ein Regierungssprecher in Stuttgart erklärte, die grün-schwarze Landesregierung wolle die Kontaktbeschränkungen lediglich im Zeitraum vom 23. bis zum 27. Dezember aufweichen - und damit nicht bis zum Jahreswechsel. Über die Weihnachtstage sollen in Baden-Württemberg Hotelübernachtungen für Familienbesuche ermöglicht werden. Auch in weiteren Bundesländern ist das vorgesehen. Bundeskanzlerin Merkel kritisierte die Hotelöffnungs-Pläne der besonders von der Pandemie betroffenen Länder. Das berichteten Teilnehmer einer Sitzung des CDU-Präsidiums der Deutschen Presse-Agentur.

Laschet fordert langfristige Perspektiven

Bund und Länder hatten sich vergangene Woche darauf geeinigt, dass bei Treffen im engsten Familien- und Freundeskreis zwischen dem 23. Dezember und dem 1. Januar nicht mehr als zehn Personen zusammenkommen dürfen, die älter als 14 Jahre sind. In Berlin entschied der Senat bereits, die Lockerungen über die Feiertage nicht umzusetzen.



Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet forderte in der "Rheinischen Post", ab Januar müssten kluge Konzepte langfristige Perspektiven für ein Leben mit der Pandemie ermöglichen.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.