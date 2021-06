Die Bundesregierung hat die Einreiseregelung während der Fußball-Europameisterschaft angepasst und sieht von einer Quarantänepflicht ab.

Dadurch werden für die EM, die am Freitag beginnt und bis zum 11. Juli dauert, akkreditierte Personen von der Quarantänepflicht, auch nach Einreise aus einem Virusvariantengebiet, ausgenommen. Das beschloss das Bundeskabinett. "Die Europameisterschaft ist ein sportliches Großereignis, auf das die ganze Welt schaut und für dessen Gelingen Deutschland seinen Teil leisten wird", sagte Bundesinnenminister Seehofer, der für den Sport im Kabinett zuständig ist. Man habe gute Erfahrungen mit den Hygienemaßnahmen etwa in der Fußball-Bundesliga. Vor diesem Hintergrund werde man auch die EM für die Teams so organisieren, dass der Infektionsschutz gewährleistet sei.



Von der geplanten Ausnahmeregel sind alle Personen erfasst, "die zur Vorbereitung, Teilnahme, Durchführung und Nachbereitung internationaler Sportveranstaltungen durch das jeweilige Organisationskomitee akkreditiert wurden", heißt es. Dabei soll allerdings ein strenges Schutz- und Hygienekonzept eingehalten werden, insbesondere eine tägliche Testung. Betroffen sind demnach nicht nur Fußballer, sondern zum Beispiel auch Journalisten, die von den Spielen berichten.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.