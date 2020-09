Der renommierte Immunologe Anthony Fauci hat US-Präsident Trump deutlich widersprochen - anders als Trump erwartet er keine schnelle Rückkehr des Landes zur Normalität.

In einem Interview mit dem Nachrichtensender CNN sagte Fauci, die Vereinigten Staaten würden wohl erst Ende 2021 zu normalen Lebensumständen zurückkehren können - und zwar selbst dann, wenn es schon in wenigen Monaten eine Schutzimpfung gegen Covid-19 gebe.



Es werde entsprechend lange dauern, bis ausreichend Menschen geimpft worden seien, damit ein "Schutzschirm der Immunität" entstehe. So werde es mehrere Monate dauern, die benötigten hunderte Millionen Impfdosen herzustellen und diese zu verabreichen. Und auch danach könne man nur schrittweise zur Normalität zurückkehren, sagte Fauci. Es sei nicht so, als lege man einfach einen Schalter um.

Corona-Impfstoff möglicherweise wenig effizient

Zugleich rechnet der Immunologe bei möglichen Corona-Impfstoffen lediglich mit einer Effizienz von 70 bis 75 Prozent. Er wäre überrascht, wenn man eine so effiziente Impfung wie gegen Masern bekäme, die in 97 bis 98 Prozent der Fälle wirke. Auch deshalb seien weiterhin zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich.



Faucis Äußerungen stehen stärker als zuletzt im Kontrast zu Aussagen von US-Präsident Trump, zu dessen Beratern er gehört. Trump hatte diese Woche erklärt, die USA seien dabei, die Corona-Krise hinter sich zu lassen. Auf diese Diskrepanz angesprochen, verwies Fauci auf die aktuelle Statistik. In den USA gibt es weiterhin täglich rund 40.000 Neuerkrankungen und rund 1.000 Todesfälle.

