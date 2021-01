Der Gesundheitsausschuss des Bundestages trifft sich heute zu einer Sondersitzung, um über die Impfstrategie gegen das Coronavirus in Deutschland zu beraten.

Der gesundheitspolitische Sprecher der Linken-Bundestagsfraktion, Kessler, wirft der Bundesregierung und den Bundesländern schwere Versäumnisse vor. Er sprach im Deutschlandfunk wörtlich von "völligem Staatsversagen". Die Impfungen liefen nur schleppend an und kein Mensch wisse, wieviele Impfdosen tatsächlich zur Verfügung stünden. Kessler forderte bundeseinheitliche Maßnahmen. Bundesregierung und Bundestag müssten genaue Grenzwerte festlegen, damit die Bevölkerung verlässlich wisse, wann sie womit zu rechnen habe.



Nun müsse mit Hilfe von Zwangslizenzen erwirkt werden, dass die Produktion von Impfstoffen erhöht werde. Auch Probleme bei der Durchführung und Organisation der Impfungen in den Bundesländern hätte man Kesslers Meinung zufolge begegnen können. Man hätte bereits im Sommer bundeseinheitlich regeln können, wie die Impfungen durchgeführt werden sollen, führte der Linken-Politiker aus.

In den vergangenen Tagen war bereits aus den Ländern Kritik an einer zu langsamen Verteilung des Vakzins gekommen.

