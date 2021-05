Kinder- und Jugendärzte in Deutschland haben schnelle Schul- und Kitaöffnungen gefordert.

Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Dötsch, sagte der "Rheinischen Post", es sei notwendig, Kindern im Grundschulalter, aber auch in mittleren Jahrgängen wieder ein soziales Leben zu ermöglichen, damit sie sich normal entwickeln könnten.



Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte warnte vor verheerenden Langzeitfolgen für Kinder und Jugendliche. Sie seien in der Pandemie von Anfang an von der Politik vernachlässigt worden. Es gebe psychiatrische Erkrankungen in einem Ausmaß, wie man es noch nie erlebt habe. Wer nicht suizidgefährdet sei und "nur" eine Depression habe, werde in den Kinder- und Jugendpsychiatrien gar nicht mehr aufgenommen.

