Der Direktor der Westfälischen Kinderklinik Dortmund, Dominik Schneider, beklagt schwere psychische und physische Störungen bei Kindern durch die Corona-Pandemie.

Quer durch alle Schichten hätten die Belastungen und Erkrankungen zugenommen, sagte Schneider im Deutschlandfunk. Als Beispiele nannte er depressive Störungen, Essstörungen oder pathologisches Medienverhalten. In der Klinik würden Kinder behandelt, die kollabiert seien, weil sie die ganze Nacht lang am Computer gespielt hätten. Verwahrloste oder schlecht ernährte Jungen und Mädchen gebe es in allen Schichten. Viele Eltern und auch Kinder fühlten sich in der Krise alleingelassen, es sei ein verrücktes Jahr für die Familien.



Die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie seien für die Kinder massiv. Von den sozialen Räumen Familie, Schule und Freunde seien zwei weggefallen, betonte Schneider. Er wies darauf hin, dass es an den Schulen selten größere Corona-Ausbrüche gegeben habe, und Kinder selten schwer an Corona erkrankten.



Der Mediziner forderte intelligente Lösungen wie etwa in Solingen oder auch in Frankreich. Im Nachbarland sei die zweite Corona-Welle bei geöffneten Schulen gut bekämpft worden. Die bisherigen Maßnahmen in den Schulen wie Maske auf und geöffnete Fenster reichten nicht aus. Es sei höchste Zeit die Nachverfolgung der Infektionen zu verbessern und den Schulweg sicherer zu machen, forderte Schneider. Die Schulen sollten schrittweise wieder geöffnet werden. Alles, was man den Kindern zumute, müsse gut begründet werden, betonte der Arzt.

