Die Kinderpsychologin Elisabeth Raffauf sieht Lernstandserhebungen in Schulen kritisch.

Sie sagte im Deutschlandfunk, dahinter stecke die Hoffnung der Politik, dass man mit Kindern wie mit Maschinen umgehen könne - es werde geschaut, was fehlt, und dies dann nachgeholt. So funktionierten Menschen aber nicht. Raffauf ergänzte, es sei vielleicht sinnvoller zu schauen, wie man Lehrpläne entschlacken und Druck von den Schülerinnen und Schülern nehmen könne. Sie plädierte dafür, statt auf Defizite darauf zu schauen, was die Kinder und Jugendlichen während der Pandemie gelernt hätten - zum Beispiel, schwierige Situationen zu meistern und kreativ zu sein. Vielleicht sei gerade nicht der Lehrplan das Wichtigste.



Die Kinderpsychologin warf der Politik vor, Kinder in der Coronakrise aus dem Blick verloren zu haben. Ihnen fehle die Lobby. Studien zeigten, dass inzwischen jedes dritte Kind Auffälligkeiten zeige wie Schlafstörungen, Ängste und Schmerzen. Vor Corona sei es jedes fünfte Kind gewesen.



Bundesbildungsministerium Karliczek von der CDU hatte im Deutschlandfunk Lernstandserhebungen bis zum Ende des Schuljahrs angekündigt. Die Lehrer sollten eine Empfehlung geben, welche Schüler welchen Unterrichtsstoff nachholen müssten.

