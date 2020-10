Im oberbayerischen Landkreis Berchtesgadener Land gehen Gastronomen und andere Betroffene gerichtlich gegen die verschärften Alltagsbeschränkungen vor. Dazu gingen beim Verwaltungsgericht München mehrere Klagen und Eilanträge ein.

Sie richten sich unter anderem gegen die Schließung von Betrieben und das ab 20 Uhr geltende Verbot zur Abholung oder Lieferung von Speisen richten. In einem anderen Verfahren will eine Schülerin aus Berchtesgaden erreichen, dass sie ihr Gymnasium in Traunstein weiter besuchen kann.

Gastronomie ganz geschlossen

Wegen der sprunghaft gestiegenen Infektionszahlen mussten Hoteliers und Vermieter von Ferienwohnungen ihre Gäste am Dienstag mit Ausnahme von Geschäftsreisenden nach Hause schicken. Die Gastronomie wurde ganz geschlossen. Darüber hinaus ist das Verlassen der eigenen Wohnung im Landkreis bis zunächst 2. November nur noch aus triftigem Grund erlaubt.



Bundesgesundheitsminister Spahn hatte die rigorosen Ausgangsbeschränkungen im Kreis Berchtesgadener Land begrüßt. Für die Einwohner bringe der neue Corona-Lockdown "zwar harte zwei, drei Wochen", sagte Spahn im ZDF. Doch helfe die Maßnahme, um die Ausbreitung des Virus "auch wirklich effizient wieder unter Kontrolle zu bringen".



Der Deutsche Kitaverband kritisierte vor allem die Kita-Schließungen im Berchtesgadener Land. Die Vorsitzende Weegmann erinnerte in Stuttgart an Einschätzungen der Minister Giffey (SPD) und Spahn (CDU), nach denen von Kindern bis zehn Jahren kein Infektionsrisiko ausgehe.

