Bayern und Österreich lockern den Grenzverkehr zwischen beiden Ländern.

Bayerns Ministerpräsident Söder sagte nach einem Treffen mit Österreichs Bundeskanzler Kurz in München, von morgen an sei der kleine Grenzverkehr wieder zugelassen. Dann seien Einkäufe oder Besuche bei Verwandten und Freunden im Nachbarland wieder erlaubt. Bayern und Österreich wollten nun die Erfahrungen mit der Corona-Pandemie aufarbeiten. Dazu werde ein gemeinsames Team der beiden Nachbarländer gebildet.



Der kleine Grenzverkehr zwischen Bayern und Österreich war seit Dezember verboten, für Verstöße drohten bis zu 2.000 Euro Bußgeld. Zu Pfingsten sollen auch wieder touristische Angebote erlaubt werden. Kurz verwies auf die geplanten Lockerungen in seinem Land ab dem 19. Mai. Bayern hat Öffnungen für den 21. Mai angekündigt.

