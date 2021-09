Die umstrittene Impfstatus-Abfrage soll es nun doch in bestimmten weiteren Bereichen geben.

Nach Informationen unseres Hauptstadtstudios verständigten sich Union und SPD am späten Abend darauf, dass künftig auch in Kitas, Schulen, Pflegeheimen und Massenunterkünften der Impfstatus der Beschäftigten abgefragt werden darf. Dazu soll das Infektionsschutzgesetz ausgeweitet werden. Es erlaubt die Impfstatus-Abfrage bereits in Krankenhäusern, Arztpraxen sowie in der ambulanten Pflege und bei Rettungsdiensten, um über den Einsatz von Mitarbeitern entscheiden und den Infektionsschutz gewähren zu können. Die Möglichkeit soll aber nur für die Dauer der sogenannten "epidemischen Lage von nationaler Tragweite" gelten, deren Feststellung der Bundestag kürzlich für drei weitere Monate verlängert hatte.



Bundesgesundheitsminister Spahn und die Unternehmen hatten kürzlich für ein generelles Impfabfrage-Recht in der Wirtschaft plädiert. Dies scheint nun aber vom Tisch. Unter anderem Bundesarbeitsminister Heul, Justizministerin Lambrecht und der Bundes-Datenschutzbeauftragte Kelber hatten deutliche Vorbehalte geäußert.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.