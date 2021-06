Die Bundesregierung möchte sich auch in Zukunft die Möglichkeit offenhalten, die Einreise aus Gebieten mit Corona-Mutationen zu beschränken.

Dies soll auch dann gelten, wenn die bis September geltende epidemische Lage von nationaler Tragweite nicht mehr besteht. Der rechtspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Fechner, teilte mit, Union und SPD wollten dafür noch vor der Sommerpause das Infektionsschutzgesetz ändern. Für die Unionsfraktion erklärte der rechtspolitische Sprecher Luczak, man komme in Deutschland bei der Pandemie-Bekämpfung gut voran. In anderen Teilen der Welt herrsche jedoch eine hohe Infektionsgefahr mit gefährlichen Mutationen.



Die FDP-Gesundheitspolitikerin Aschenberg-Dugnus kritisierte die Pläne. Es existiere auf dieses Weise kein parlamentarischer Kontrollmechanismus mehr. Auch die Grünen fordern bei Verordnungen, die in Grundrechte eingreifen, eine Zustimmung des Bundestags. Die epidemische Lage von nationaler Tragweite läuft Ende September aus.

