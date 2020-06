In der Großen Koalition dauert der Streit über eine Verlängerung des Mieterschutzes während der Corona-Pandemie an.

Die Sonderregelung endet am Dienstag, kann aber per Erlass durch Bundesjustizministerin Lambrecht bis September ausgeweitet werden. Die SPD fordert, den Kündigungsschutz gewerblicher und privater Mieter beizubehalten. Dagegen sträuben sich die Unionsparteien.



Der stellvertretende SPD-Fraktionschef Wiese warnte vor Insolvenzen, sollten Gastwirte und Einzelhändler trotz geringer Umsätze wieder die volle Miete zahlen müssen. Nach Einschätzung von CDU und CSU gibt es inzwischen genügend Hilfsangebote zur finanziellen Absicherung.



Der Deutsche Mieterbund berichtet von etwa 10.000 Haushalten, die in Folge der Corona-Pandemie in Zahlungsverzug sind. Nach Berechnungen des Münchner ifo-Instituts befanden sich im vergangenen Monat etwa 7,3 Millionen Menschen in Kurzarbeit.