In Köln hat ein Pilotprojekt begonnen: Mobile Impfteams gehen in die sozialen Brennpunkte der Stadt und impfen dort gegen Covid-19. In einigen Vierteln lag die Sieben-Tage-Inzidenz zuletzt bei 600 und mehr - und damit um ein Vielfaches höher als im restlichen Stadtgebiet.

Die mobilen Teams sollen nach und nach unter anderem in den Hochhaussiedlungen von Chorweiler und dem Kölnberg in Meschenich zusätzliche Impfungen anbieten. Zum Beginn der sogenannten Schwerpunktimpfungen wurde zunächst den Bewohnern des Stadtteils Chorweiler ein Impfangebot gemacht. Dazu parkte ein Impfbus mit anfangs 300 Dosen Moderna auf einem zentralen Platz des Viertels. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtete, bildeten sich davor lange Schlangen. Der zuständige Impfarzt Rolf Jender zeigte sich davon wenig überrascht. Der Wunsch der Bevölkerung, geimpft zu werden, sei sehr groß, sagte er. Es sei nur eine kleine Minderheit, die noch Sorge oder Angst habe.



Eine Sprecherin der Stadt Köln sagte dem Deutschlandfunk am frühen Abend, man wolle möglichst jedem, der sich angestellt habe, ein Impfangebot machen. Dazu wurden in Absprache mit dem Impfzentrum der Stadt weitere Impfdosen zur Verfügung gestellt. Man wolle bis in den späten Abend hinein impfen, hieß es. Wie viele Dosen insgesamt verimpft werden konnten, war noch unklar.



Oberbürgermeisterin Reker sagte, um die Menschen in den betroffenen Vierteln zu erreichen, seien muttersprachliche Unterstützung, Aufklärungsarbeit und eine enge Zusammenarbeit mit Sozialraumkoordinatoren und Hausärzten erforderlich. Kritik an den Aktionen wies sie zurück: Die vorgeschriebene Impfreihenfolge werde nicht ausgehebelt, weil es gelungen sei, "die Menschen in den benachteiligten Stadtteilen auf Gruppe drei vorzuziehen", sagte Reker dem TV-Sender "Phoenix". Da mit zusätzlich bereitgestellten Impfdosen von Johnson & Johnson und Moderna geimpft werde, entgehe niemandem eine Impfung. Die vorgezogenen Impfungen seien auch eine "Maßnahme zur Gefahrenabwehr", die allen nütze.

1.000 Dosen für die erste Woche

Das Land Nordrhein-Westfalen hat für die erste Woche 1.000 zusätzliche Impfdosen zur Verfügung gestellt. Das geht aus einem Erlass des Gesundheitsministeriums hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorlag.



Allerdings berichtete der WDR zuletzt, dass diese 1.000 Impfdosen noch nicht vorliegen. Genutzt werden soll das Präparat von Johnson&Johnson. Hier reicht eine Dosis für den vollen Schutz, eine zweite Impfung ist nicht notwendig. Oberbürgermeisterin Reker hat als Ziel des Projekts allerdings 700 Impfungen genannt - und zwar pro Tag.



Landesgesundheitsminister Laumann (CDU) bremste zuletzt etwas. "Zum einen ist der Impfstoff begrenzt, und viele besonders vulnerable Bevölkerungsgruppen warten noch auf ihre Impfung. Zum anderen haben wir noch keine Erfahrungen mit dieser Art der aufsuchenden Impfungen sammeln können."

Auch Intensivmediziner für Impfungen an Brennpunkten

Intensivmediziner hatten Länder und Kommunen zuletzt aufgefordert, verstärkt in sozialen Brennpunkten zu impfen, um die Krankenhäuser zu entlasten. "Auf den Intensivstationen liegen überdurchschnittlich viele Menschen aus ärmeren Bevölkerungsschichten, Menschen mit Migrationshintergrund und sozial Benachteiligte", sagte der wissenschaftliche Leiter des Divi-Intensivregisters, Karagiannidis, der "Rheinischen Post".



Auch die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hält die Aktion für sinnvoll. Die Vorsitzende Susanne Johna sagte ebenfalls der "Rheinischen Post", sie unterstützte ausdrücklich die Forderung der Bundesfamilienministerin, verstärkt mobile Impfteams dort einzusetzen, wo sozial benachteiligte Menschen meist in beengten Wohnverhältnissen leben. Die Menschen in solchen Stadtteilen seien besonders stark von Corona-Infektionen betroffen. Deshalb müssten die Kommunen dort zusammen mit Ärztinnen und Ärzten einen Schwerpunkt der Impfkampagne setzen.



Über Impfungen an sozialen Brennpunkten wird seit einiger Zeit verstärkt diskutiert. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet kündigte vergangene Woche solche Aktionen an. Zuletzt forderten auch Bundesjustizministerin Lambrecht und der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Hüther, im ARD-Fernsehen ein gezieltes Impfen an sozialen Brennpunkten bundesweit.

Mazyek: Religion ist nicht Teil des Problems

Auch Aiman Mazyek vom Zentralrat der Muslime sprach sich für gezieltes Impfen in Ballungsgebieten aus. Er sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), möglich sei das beispielsweise mit Impfbussen und mithilfe Personen, die als Vobilder für andere dienten. Mazyek betonte mit Blick auf die Infektionszahlen bei Migranten, Religion sei nicht Teil des Problems, sondern die Lösung. Arme Menschen und Migranten seien nicht Treiber der Pandemie, weil sie die Regeln ignorierten und kulturell anders oder religiös seien, sondern weil sie vor allem in prekären Arbeitsverhältnissen tätig seien und in prekären Wohnungsverhältnissen lebten.

Aufklärung in neun Sprachen per Lautsprecherdurchsage

Die Ruhrgebietsstadt Essen startet in dieser Woche eine mobile Impfaktion für rund 700 Wohnungslose und 400 Menschen, die in Asylunterkünften leben. Nach Angaben einer Sprecherin wurden bereits erste Sprechstunden zum Teil in den Herkunftssprachen der Menschen abgehalten. Ziel sei es auch gewesen, mit "Mythen über eine angebliche Unfruchtbarkeit als Folge der Impfung" aufzuräumen.



In Essens Nachbarstadt Duisburg fahren Beschäftigte des Ordungsamtes täglich durch Viertel mit hohen Inzidenzen und informieren mehrsprachig per Lautsprecher über Corona-Schutzmaßnahmen. In Herne werden die Bewohnerinnen und Bewohner in neun Sprachen dazu aufgefordert, sich impfen zu lassen.



In Hamburg werden Arztpraxen in ärmeren Wohnvierteln künftig mit zusätzlichen Impfdosen beliefert, um dort mehr Menschen gegen das Coronavirus immunisieren zu können. Das berichtete der NDR.

