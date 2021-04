Die Stadt München hat entschieden, künftig nicht mehr aufzuschlüsseln, aus welchen Vierteln besonders viele Corona-Neuinfektionen gemeldet werden. Hintergrund sind Befürchtungen, die Menschen dort könnten stigmatisiert werden. Köln geht einen anderen Weg - und wird Menschen zum Beispiel in Hochhaussiedlungen bald bevorzugt impfen.

Ministerpräsident Laschet hatte am Mittwoch im Landtag die Grundlage dafür gelegt. Wo Menschen in beengteren Wohnverhältnissen lebten, sei die Ansteckungsgefahr größer als bei Menschen, die in einem "großzügig angelegten Einfamilienhaus" wohnten, hatte der CDU-Vorsitzende erklärt. Dieser Marschroute folgt nun die Stadt Köln. Sie will voraussichtlich am kommenden Montag damit beginnen, Menschen in Stadtteilen mit hoher Inzidenz bevorzugt zu impfen. Die parteilose Oberbürgermeisterin Reker sagte, sie wisse, dass manche Bürger sich dadurch benachteiligt fühlten. Es handle sich aber um eine "Maßnahme der Gefahrenabwehr, die uns allen nutzt".

Kölns OB Reker: "Maßnahme der Gefahrenabwehr"

Laut Reker sind Impf-Aktionen in insgesamt 15 "vulnerablen Sozialraumgebieten". Damit sind Stadtteile gemeint, in denen die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche um ein Vielfaches höher liegt als in wohlhabenderen Vierteln. Dort sollen mobile Teams künftig Impfungen anbieten - unter anderem in den Hochhaussiedlungen von Chorweiler und dem Kölnberg.



Die stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft, Erziehung und Wissenschaft in Nordrhein-Westfalen, Celik, warnte vor solchen Impfaktionen in benachteiligten Wohnvierteln. Celik sagte dem "Kölner Stadt-Anzeiger", eine Impfpriorisierung ausgehend von sozialräumlichen Gegegenheiten würde eine Stigmatisierung bedeuten.



Das sieht die Verwaltung der bayerischen Landeshauptstadt München offenbar ähnlich. Sie will die Corona-Infektionszahlen künftig nicht mehr nach Stadtteilen aufschlüsseln. In einer Antwort an den Bayerischen Rundfunk heißt es, dass die Aufschlüsselung keine Auskunft darüber gebe, wo die Infektion stattfinde, sondern nur darüber, wo infizierte Menschen wohnten.

Paritätischer Wohlfahrtsverband für Impfungen in "sozialen Brennpunkten"

Das Vorstandsmitglied des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Schneider, begrüßte dagegen den Vorschlag, verstärkt an sogenannten sozialen Brennpunkten gegen das Coronavirus zu impfen. Es gehe um den Schutz für alle, wenn man mit mobilen Impfteams in solchen Wohngebieten die Infektion im Keim ersticke, sagte Schneider im Deutschlandfunk (Audio-Link). Man habe es in der Pandemie mit einer schlimmen Form der Ausgrenzung zu tun, meinte Schneider. Das Thema Armut sei weitgehend ausgeblendet worden. Er verwies dabei auf die schwierige Situation von Menschen, die in beengten Wohnverhältnissen lebten oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fahren müssten.



Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin hatte an Länder und Kommunen appelliert, verstärkt an "sozialen Brennpunkten" Menschen gegen das Coronavirus zu impfen. Dies würde Kliniken entlasten. Auf den Intensivstationen lägen überdurchschnittlich viele Menschen aus ärmeren Bevölkerungsschichten sowie Menschen mit Migrationshintergrund.

Auklärung in neun Sprachen per Lautsprecherdurchsage

Die Ruhrgebietsstadt Essen folgt dem Appell und startet in der kommenden Woche eine mobile Impfaktion für rund 700 Wohnungslose und 400 Menschen, die in Asylunterkünften leben. Nach Angaben einer Sprecherin wurden bereits erste Sprechstungen zum Teil in den Herkunftssprachen der Menschen abgehalten. Ziel sei es auch gewesen, mit "Mythen über eine angebliche Unfruchtbarkeit als Folge der Impfung" aufzuräumen.



In Essens Nachbarstadt Duisburg fahren Beschäftigte des Ordungsamtes täglich durch Viertel mit hohen Inzidenzen und informieren mehrsprachig per Lautsprecher über Corona-Schutzmaßnahmen. In Herne werden die Bewohnerinnen und Bewohner in neun Sprachen dazu aufgefordert, sich impfen zu lassen.



In Hamburg werden Arztpraxen in ärmeren Wohnvierteln künftig mit zusätzlichen Impfdosen beliefert, um dort mehr Menschen gegen das Coronavirus immunisieren zu können. Das berichtet der NDR.

Weiterführender Artikel

+ Immunisierung: Muss die Impfkampagne Menschen mit Migrationshintergrund besser ansprechen? ( Stand: 27.04.)

Diese Nachricht wurde am 30.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.