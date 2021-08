Die Stadt Köln will in einem Modellversuch nur noch positiv auf das Coronavirus getestete Schüler in Quarantäne schicken.

Direkte Sitznachbarn der Infizierten sollten stattdessen täglich getestet werden und nicht mehr zuhause bleiben müssen, sagte ein Sprecher der Stadt. Weiter betonte er, Infektionen bei Kindern und Jugendlichen nähmen nur äußerst selten einen schweren Verlauf. Ziel des Modellversuchs soll es sein, die psycho-sozialen Folgen von Quarantäne und Unterrichtsausschluss zu mindern. Über Einzelheiten wollen die Stadt Köln und die Uniklinik bald informieren.



Derzeit müssen Kinder, die engen Kontakt mit einem Infizierten hatten, 14 Tage in Quarantäne.

