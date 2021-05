In Kolumbien hat die Regierung wegen der Corona-Pandemie geplante Steuererhöhungen nach tagelangen Protesten zurückgezogen.

Präsident Duque sagte in der Hauptstadt Bogotá, er bitte den Kongress, das vom Finanzministerium eingebrachte Projekt zu den Akten zu legen und neue Vorschläge für die angeschlagenen Staatsfinanzen zu erarbeiten. In den vergangenen Tagen war es in zahlreichen Städten des südamerikanischen Landes zu teilweise gewalttätigen Protesten gegen die Pläne gekommen, bei denen unter anderem Geschäfte geplündert und Busse in Brand gesteckt wurden. Berichten zufolge gab es dabei auch Todesopfer sowie zahlreiche Verletzte. Die Regierung wollte unter anderem Freibeträge senken, die Einkommenssteuersätze für bestimmte Gruppen erhöhen und die Befreiung von der Mehrwertsteuer für eine Reihe von Waren und Dienstleistungen abschaffen. Begründet wurde dies mit von den finanziellen Folgen der Pandemie verursachten Defiziten im Staatshaushalt.



Angesichts der Krawalle hatte Duque zuletzt auch den Einsatz des Militärs zur Unterstützung der Polizei genehmigt.

