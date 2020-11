Bund und Länder haben zwar keine verbindlichen neuen Corona-Regeln vereinbart. Sie rufen aber dazu auf, Kontakte massiv zu reduzieren. Hier die Empfehlungen und Appelle im Einzelnen.

Soziale Kontakte und Freizeit

Alle "nicht erforderlichen" Kontakte sind zu vermeiden und noch einmal zu reduzieren, aber "jenseits von Ge- und Verboten". Der Appell lautet: Keine privaten Feiern. Private Zusammenkünfte mit Freunden, Bekannten und Verwandten sollen auf einen weiteren Hausstand beschränkt werden - dies schließt auch Kinder und Jugendliche mit ein. Auf Freizeitaktivitäten, Besuche in Bereichen mit Publikumsverkehr, nicht notwendige private Reisen und touristische Tagestouren soll ebenfalls verzichtet werden. Dasselbe gilt für nicht notwendige Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Besuche bei älteren und gefährdeten Menschen

Menschen aus diesen Gruppen sollen nur noch besucht werden, wenn alle Familienmitglieder frei von jeglichen Krankheitssymptomen sind und sich in den Tagen davor keinem besonderen Ansteckungsrisiko aussetzten. Das würde etwa bedeuten, dass die Großmutter im Altenheim nicht von ihrer Tochter oder ihrem Sohn besucht werden soll, wenn das Enkelkind Husten hat. Auch dies ist aber als Appell formuliert.



Menschen aus vulnerablen Gruppen sollen die besonders wirksamen FFP2-Masken zur Verfügung gestellt bekommen - und zwar jeweils 15 Stück ab Dezember, für eine geringe Eigenbeteiligung.

Umgang mit Erkältungssymptomen

Erkältete Menschen sollen die Möglichkeit nutzen, sich am Telefon krankschreiben zu lassen. Ihnen wird geraten, zu Hause zu bleiben, bis die akuten Symptome abgeklungen sind. Ärztinnen und Ärzte entscheiden, ob ein Corona-Test erforderlich ist.

"Hotspotstrategie"

Sie soll Vorzug vor pauschalen Beschränkungen haben. Das bedeutet vor allem, dass bei Corona-Ausbrüchen in einem sogenannten Cluster - etwa Unternehmen, Glaubensgemeinschaften, Familienfeiern - für die zu dieser Gruppe gehörenden Menschen rasch eine Quarantäne angeordnet werden soll, auch wenn keine weiteren positiven Coronatests vorliegen.

Vorbereitung auf Impfungen

Impfzentren und Impfstrukturen sollen so vorbereitet werden, dass sie kurzfristig in Betrieb genommen werden können. Bund und Länder gehen "mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit" davon aus, dass es im ersten Quartal kommenden Jahres mindestens einen zugelassenen Impfstoff geben wird. Die Bundesländer sollen dem Bund bis Ende November melden, mit wie vielen Impfungen pro Tag sie jeweils planen.

Corona-App

Sie soll in den kommenden sechs Wochen drei Updates erhalten, die den Warnprozess vereinfachen. Außerdem soll sie automatische Erinnerungen nach einem positiven Coronatest an eine noch nicht erfolgte Warnung der eigenen Kontaktpersonen bekommen. Darüber hinaus sollen die Intervalle für die Benachrichtigung über eine Warnung erheblich reduziert werden.



Den gesamten Text der Vereinbarungen von Bund und Ländern können Sie hier nachlesen. Am 25. November soll dann über ein Gesamtkonzept beraten und auch entschieden werden - dann mit verbindlichen Regeln.



Diese Nachricht wurde am 16.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.