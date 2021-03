Am kommenden Montag soll in Deutschland der massenhafte Einsatz von Corona-Schnelltests für alle beginnen. Die Tests sollen helfen, das Infektionsgeschehen einzugrenzen und Lockerungen im Alltag zu erleichtern. Doch viele Fragen, nicht zuletzt nach der Zuständigkeit und der bundesweiten Verteilung, sind noch offen.

Die Teststrategie ist Teil des neuen Bund-Länder-Beschlusses. Demnach sollen alle Bürgerinnen und Bürger pro Woche einen kostenlosen Schnelltest machen dürfen. Die Tests sollen in den lokalen Testzentren stattfinden, aber auch bei niedergelassenen Ärzten und "Dritten", die von der Kommune beauftragt werden. Das können zum Beispiel Apotheken sein. Das Ergebnis würde damit gewissermaßen von einer offiziellen Stelle beglaubigt - anders als bei Selbsttests für Zuhause, die mit dem Bund-Länder-Beschluss auch nicht gemeint sind.



Bund und Länder wollen nun in einem ersten Schritt eine "Taskforce Testlogistik" bilden, um Verfügbarkeit und Lieferung zu organisieren. Daran sind viele beteiligt - neben mehreren Bundesministerien wie den Ressorts Gesundheit und Verkehr auch Vertreter der Länder.

Werden die Schnelltests reichen?

Viele Fragen sind unbeantwortet: Muss man beim Testen einen Ausweis vorlegen? Wie wird dokumentiert, wer den kostenlosen Test schon gemacht hat, damit man nicht mehrfach an verschiedenen Orten kostenlose Tests macht?



Ganz vorn aber steht die Frage: Gibt es überhaupt genug Tests? Die Skepsis ist groß. Vom Dachverband der Hausärzte heißt es etwa, es sei viel zu spät und zu wenig bestellt worden. Und niemand wisse derzeit, wann diese Tests in welchem Umfang und an welche Stellen geliefert würden. Es sei ein Ansturm auf die Hausarztpraxen zu befürchten, "der dann in Enttäuschung endet, weil keine Tests vorhanden sind."



Ähnlich klingen die Kommunen, die für die Organisation an Ort und Stelle zuständig sind. Der Präsident des Deutschen Städtetages, Jung, sagte der "Augsburger Allgemeinen", Bund und Länder müssten ausreichend Testkits beschaffen, damit es am Montag losgehen könne. Die Enttäuschung beim Start der Impfkampagne dürfe sich nicht wiederholen. Der Städte- und Gemeindebund fordert Klarheit darüber, "wer welche Aufgaben, etwa bei Beschaffung der Tests, übernimmt."



Noch deutlicher wird etwa der Brandenburger Landkreistag: Dessen Vorsitzender Blasig (SPD) spricht von einer riesigen Herausforderung: Von heute auf morgen jedem einmal pro Woche einen Test anzubieten, "das ist nicht zu administrieren".

Beschwichtigende Worte des Gesundheitsministers

Bundesgesundheitsminister Spahn betont, es seien mehr als genug Tests vorhanden. Der Bund habe derzeit mindestens 50 Millionen Schnelltests im Monat abgesichert, abgerufen würden zehn Millionen. Die Hersteller sagten, dass die Lager voll seien.



Verschiedene Medien zitieren darüber hinaus das Gesundheitsministerium mit den Worten: "150 Millionen Schnelltests liegen laut Herstellerangaben bereits heute auf Halde und können direkt geliefert werden." Die Länder und Kommunen müssten die "nur abrufen".

Welche Kosten entstehen dem Bund?

Da der Bund die Kosten für die Tests tragen will, werden hohe Millionensummen fällig. Zuletzt schrieb das Redaktionsnetzwerk Deutschland, man gehe im Gesundheitsministerium davon aus, dass eine Million Tests rund 21 Millionen Euro kosten. Da die Bundeskanzlerin den Bedarf auf 150 Millionen Tests pro Monat schätze, wären das laut dem Bericht Kosten von insgesamt 3,15 Milliarden Euro. Das Ministerium selbst sprach dagegen bisher nur von rund 810 Millionen Euro im Monat.

"Gesamtgesellschaftlicher Beitrag" der Unternehmen

Ausdrücklich gilt das Angebot eines kostenlosen Tests neben für Kitas und Schulen auch für Unternehmen. Diese sollen "als gesamtgesellschaftlichen Beitrag" allen Beschäftigten, die nicht im Homeoffice sind, ebenfalls einen kostenlosen Schnelltest pro Woche anbieten. Von Seiten des Arbeitgeberverbandes BDA heißt es, man werde den Vorschlag "im Rahmen unserer Möglichkeiten aufgreifen". In der Pressemitteilung heißt es, es gebe noch offene Fragen. Zudem müsse klar sein, dass man die Herausforderung nur ohne bürokratische Lasten erfüllen könne.



Bei den Gewerkschaften gibt es neben Zustimmung auch Bedenken. Das ZDF etwa zitiert die IG Metall mit dem Hinweis, dass ein Angebot von Schnelltests auf freiwilliger Basis im Betrieb "auf jeden Fall mitbestimmungspflichtig" sei. Arbeitgeber könnten das nicht einfach anordnen, auch weil die Tests in der momentanen Form mit Wattestäbchen einen nicht unerheblichen Eingriff in die körperliche Integrität darstellten.

Weiterführende Informationen

Das Bundesgesundheitsministerium informiert auf einer eigenen Seite über verschiedene Aspekte der Schnelltests.



Ganz allgemein können Sie sich hier über Schnelltests und ihre Vor- und Nachteile informieren.



Das Robert Koch-Institut erläutert hier, wie man das Ergebnis eines Schnelltests richtig versteht.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 05.03.)

+ Ferien: Wann ist wieder Urlaub im Ausland möglich? (Stand 26.02.)

Test und Schutz

+ Testen: So funktionieren die neuen Corona-Selbsttests (Stand: 24.02.)

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 04.03.)

+ Impftermin: Wie kann ich mich wann und wo impfen lassen? (Stand 4.3.)

+ Impfungen: Was über Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs bekannt ist (Stand: 26.02.)

+ Impfstoff von Astrazeneca: Berichte über Nebenwirkungen und Akzeptanzprobleme - Experten widersprechen (04.03.)

+ Schutz: So steht es um die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus (Stand: 25.02.)

+ Strategiewechsel: Sind Schnelltests der Durchbruch bei der Pandemiebekämpfung? (Stand 16.02.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 30.01.)

+ Behandlung: Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? (Stand 26.02.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 27.02.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit der Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 09.02.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 05.02.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 02.03.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.