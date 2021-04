Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gaß, erwartet trotz der hohen Zahl von Corona-Neuinfektionen keine Versorgungsengpässe in den Kliniken.

Eine totale Überlastung des Gesundheitssystems oder gar Triage werde es in den kommenden Wochen absehbar nicht geben, sagte er der "Bild"-Zeitung. Jeder Schwerkranke werde eine angemessene Versorgung erhalten. De facto habe man mehr Kapazitäten auf den Intensivstationen als in der zweiten Welle, betonte Gaß. Das große Problem der Corona-Ausfälle und Quarantäne-Anordnungen innerhalb der Belegschaft sei praktisch weggefallen. Im Notfall könne man zudem die Regelversorgung wie in der ersten Welle herunterfahren und die Kapazitäten auf die Betreuung von Covid-Patienten konzentrieren.

Diese Nachricht wurde am 02.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.