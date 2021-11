Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer hat sich besorgt über die Entwicklung der Corona-Pandemie in Deutschland geäußert.

Die Lage sei dramatisch, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Die aktuellen Zahlen seien noch höher als während der dritten Welle im vergangenen Winter. Es sei dringend notwendig, dass die Politik jetzt handele. Es müsse so schnell wie möglich ein Treffen zwischen Bundeskanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder geben, um weitere Maßnahmen abzustimmen. Man müsse jetzt zügig Entscheidungen treffen, wenn man nicht wieder in einem landesweiten Lockdown enden wolle.



Kretschmer betonte, wichtig seien einheitliche Regelungen. Als Beispiele nannte er die 2G-Regelung - also der Einlass etwa in Innengastronomie nur für Geimpfte und Genesene. Eine solche Verordnung werde in Sachsen derzeit auf den Weg gebracht. Zudem müsste es eine Wiedereinführung kostenloser Corona-Tests geben.

