Der Gesetzentwurf der Ampel-Parteien zur Bekämpfung der Corona-Pandemie stößt weiter auf Kritik.

Die Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, Johna, sagte im Deutschlandfunk, man habe sich etwas mehr Mut gewünscht. Statt vieler kleiner Schritte brauche es klare Regelungen, insbesondere um die vulnerablen Gruppen der Bevölkerung zu schützen und eine Überlastung der Kliniken abzuwenden. Nötig sei etwa die Einführung einer bundesweiten 2-G-Regel überall im öffentlichen Raum, betonte Johna. Auch einen Lockdown für Ungeimpfte halte sie für denkbar.



Auch der Sozialverband VdK kritisierte die geplanten Corona-Maßnahmen. Nur die tägliche Testpflicht für alle in der Pflege könne die anschwellende Corona-Infektionswelle in Heimen jetzt noch brechen, sagte VdK-Präsidentin Bentele den Funke-Medien. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Dedy, forderte ebenfalls, Bund und Länder müssten konsequenter gegensteuern.



SPD, FDP und Grüne hatten sich bei ihren Koalitionsverhandlungen auf einen gemeinsamen Gesetzesentwurf zum Umgang mit der Pandemie verständigt. Dieser soll am Donnerstag in den Bundestag eingebracht werden.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.