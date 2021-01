In Deutschland mehrt sich die Kritik an der Impfstoff-Beschaffung durch die Bundesregierung.

Die Neurologin Frauke Zipp, Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, spricht in der "Welt" von "grobem Versagen der Verantwortlichen". Sie meint, die Bundesregierung habe im Spätsommer wesentlich mehr Impfdoesen von Biontech angeboten bekommen als bestellt worden seien. "Wenn man bei den damals schon Erfolg versprechenden Unternehmen wie Biontech, Curevac, Moderna und Astra Zeneca schon im Sommer für jeweils 60 Prozent der Bevölkerung bestellt hätte, wären das Kosten von rund zehn Milliarden Euro gewesen." Das sei nichts im Vergleich zu den Summen, die man gerade zur Stützung der Wirtschaft aufwenden müsse, rechnet die Direktorin der Klinik und Poliklinik für Neurologie an der Universität Mainz vor. "Ganz zu schweigen von den Menschenleben, die durch eine grühe und zügige Impfung zu retten wären."

Biontech will mehr liefern

FDP-Generalsekretär Wissing sagte, die Kritik sei sehr ernst zu nehmen. Man sehe am Beispiel Israels und anderer Länder, dass es möglich sei, schneller zu impfen. Die Bundesregierung müsse gut erklären, warum das in Deutschland so schleppend laufe. Biontech-Chef Sahin erklärte, man suche Kooperationspartner für den Ausbau der Produktion. Das sei allerdings nicht von heute auf morgen zu realisieren. Erst Ende Januar werde man wissen, ob mehr hergestellt werden könne.



Nach Einschätzung von Sahin liegen die Engpässe auch daran, dass die Europäische Union zu zögerlich bei der Bestellung von Impfstoffen war. Nun aber gebe es "fortgeschrittene Gespräche" über weitere Lieferungen 2021, wie die EU-Kommission bestätigte. Die Europäische Unkion hatte zunächst 200 Millionen Impfstoff-Dosen fest bestellt und auf 100 weitere Millionen eine Option zum Kauf vereinbart, die nun auch gezogen wird.

Weitere Impfungen vollzogen

Die Bundesregierung erwartet bis Anfang Februar weitere 2,68 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs von Biontech. Die nächste Lieferung an die Bundesländer sei für den 8. Januar geplant, teilte das Gesundheitsministerium auf Twitter mit. Insgesamt sind demnach bis Februar vier Liefertermine vorgesehen. Das entspricht den bereits bekannten Plänen, nach denen zunächst rund 670.000 Impfdosen pro Woche bereitgestellt werden sollen. Inklusive der Lieferungen aus dem letzten Jahr wären es dann 3,98 Millionen Dosen. Im Verlauf dieses Monats könnte der Impfstoff des Herstellers Moderna dazukommen. Das Ministerium rechnet damit, dass dieser am 6. Januar zugelassen wird. Insbesondere aus den Bundesländern kamen Beschwerden die Bereitstellung und vor allem die Auslieferung der Vakzine sei zu langsam.



Bis zum Mittag des Neujahrstages wurden dem Robert Koch-Institut mehr als 165.000 Impfungen gemeldet. Damit stieg die Zahl der Geimpften im Vergleich zum Vortag um knapp 32.000. Dies könne aber auch Nachmeldungen enthalten, betonte das RKI. Etwas mehr als die Hälfte der Menschen habe das Vakzin aus beruflichen Gründen erhalten, die andere Hälfte sind Bewohnerinnen und Bewohnerinnen von Pflegeheimen.

