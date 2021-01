Die Regierungschefs mehrerer Bundesländer stehen Forderungen nach baldigen Lockerungen der Corona-Beschränkungen kritisch gegenüber. Parteiübergreifend sprechen sie von einer verfrühten Debatte.

In einem Gespräch mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" begründete der niedersächsische Ministerpräsident Weil seine Vorbehalte mit der Ausbreitung neuer Virusvarianten. Angesichts der Gefährlichkeit der Mutationen hätten selbst punktuelle Lockerungen ein hohes Risiko zur Folge. Ähnlich äußerten sich Thüringens Ministerpräsident Ramelow und die Ministerpräsidentin von Rheinland Pfalz, Dreyer. Sie betonte, primäres Ziel sei es derzeit, die Infektionszahlen drastisch zu senken. Ähnlich argumentierte auch der neue CDU-Vorsitzende Laschet: "Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine Öffnungsdiskussion falsch", sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident am Rande des Landesparteitags der CDU Baden-Württemberg in Stuttgart.



Zuletzt waren Forderungen laut geworden, den Lockdown Mitte Februar zu beenden. So hatte unter anderem der CSU-Politiker Nüßlein erklärt, es wäre wegen der massiven Auswirkungen nicht verantwortbar, solange einen flächendeckenden Lockdown zu verordnen, bis die Inzidenz-Zahl unter 50 oder unter 35 sinke.

