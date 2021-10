Das Robert Koch-Institut gerät wegen der offenbar zu niedrig angegebenen Corona-Impfquoten zunehmend unter Druck.

Konkret wird dabei auch die Rolle von Instituts-Chef Wieler kritisiert. Die Gesundheitsexpertin der FDP, Aschenberg-Dugnus, sagte der "Bild"-Zeitung, bei Wieler gebe es von Fehlereinsicht keine Spur. Er sei zu nah dran an der Linie der Bundesregierung. Für die Zukunft wolle die FDP erreichen, dass die Behörde vom Bundesgesundheitsministerium abgekoppelt werde.



Der Grünen-Politiker Janecek kritisierte, Deutschland sei offenbar überfordert. In anderen Ländern seien Probleme mit der Erfassung der Impfquote unbekannt. Janecek machte Wieler mitverantwortlich für die monatelangen Schulschließungen in Deutschland, weil das RKI Kinder als Infektionstreiber dargestellt habe.



Das RKI hatte vorgestern eingeräumt, dass die Impfquote um etwa fünf Prozentpunkte höher liegt als bisher angenommen. Man könne davon ausgehen, dass bis zu 80 Prozent der Erwachsenen vollständig geimpft seien.



Die Daten des Bundesgesundheitsministeriums zur Impfkampagne finden sich auf dem Impfdashboard.

