Die FDP strebt für den Fall der Beteiligung an der nächsten Bundesregierung an, das Robert Koch-Institut vom Bundesgesundheitsministerium abzukoppeln.

Man mache sich dafür stark, dem RKI künftig eine politische Unabhängigkeit zu garantieren, sagte die FDP-Gesundheitspolitikerin Aschenberg-Dugnus der Zeitung "Bild". Behörden-Chef Wieler sei zu nah dran an der Linie der Bundesregierung. Zudem sei bei ihm von Fehlereinsicht keine Spur. Der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit bewertete das Vorhaben der FDP als Schritt in die richtige Richtung. Es sei notwendig, um das RKI zu stärken, twitterte er.



Auch vom möglichen künftigen Koalitionspartner Bündnis 90/Die Grünen kommt Kritik am RKI. Der Bundestagsabgeordnete Janecek machte Wieler mitverantwortlich für die monatelangen Schulschließungen in Deutschland, weil Kinder als angebliche Corona-Infektionstreiber dargestellt wurden. Das RKI war zuletzt vor allem wegen der bisher offenbar zu niedrig angegebenen bundesweiten Corona-Impfquoten in die Kritik geraten.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.