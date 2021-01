In mehreren europäischen Ländern gibt es Kritik an den Impfstrategien der Regierungen.

In Italien bemängelte der nationale Ärzteverband, es stünden 60.000 Mediziner bereit, die täglich mehr als eine Million Menschen impfen könnten. Von staatlicher Seite habe sich aber noch niemand beim Verband gemeldet. Der Bürgermeister von Bergamo nannte es unglaublich, dass in der Region Lombardei das Impfen wegen Ferien und Feiertagen so langsam begonnen habe. Die Lombardei war im Frühjahr besonders hart von der Pandemie betroffen.



In Belgien läuft nach einer einwöchigen Testphase die gro�?flächige Impfaktion gegen das Coronavirus an. Die Niederlande starten morgen als letztes Land der EU mit den Impfungen. Ministerpräsident Rutte räumte ein, man habe zu lange nur auf den Impfstoff des Herstellers Astrazeneca gesetzt, der in der EU noch nicht zugelassen ist. Auch in Frankreich wird kritisiert, dass die Impfungen zu zögerlich anlaufen.



In Lettland trat die Gesundheitsministerin zurück, nachdem Regierungschef Karins ihr das Misstrauen ausgesprochen hatte. Er begründete das mit dem Fehlen eines klaren Impfplans.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.