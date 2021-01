Bundestagsvizepräsident Kubicki lehnt einen Vorstoß aus den Reihen der Union für digitale Parlamentssitzungen wegen der Corona-Pandemie ab.

Der FDP-Politiker sagte, diese könnten niemals die direkte Auseinandersetzung ersetzen. Dass die Union diese Prozesse für entbehrlich halte, zeige, wie sehr man sich dort auf die Rolle des Abnickers von Regierungsverfügungen verstehe. Kubicki ergänzte, denke man die Idee von nicht-physischen Sitzungen weiter, könnten die Abgeordneten auch - Zitat - mit dem Cocktail am Strand auf den Malediven Entscheidungen über die Zukunft des Landes treffen. Das sei aber mit der Würde des Hohen Hauses nicht in Einklang zu bringen. Die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Haßelmann, erklärte, das Parlament habe in den vergangen Monaten gezeigt, dass es arbeitsfähig sei.



Die CDU-Abgeordnete Motschmann aus Bremen hatte aufgrund der hohen Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus dafür plädiert, den Bundestag zunächst nur digital tagen zu lassen.

