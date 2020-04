Vor den Sommerferien soll es nach einem Konzept der Kultusministerkonferenz keinen regulären Schulbetrieb mehr geben.

Alle Schülerinnen und Schüler sollten aber zumindest tageweise die Schule besuchen dürfen, sagte KMK-Präsidentin Hubig nach Beratungen in Mainz. Regulärer Unterricht sei nach jetzigem Stand wegen des geltenden Abstandsgebots von mindestens 1 Meter 50 nicht möglich. Die Minister wollen ihre Vorschläge nun den Regierungschefs der Länder und Bundeskanzlerin Merkel unterbreiten. Demnach soll die Kombination aus Präsenzunterricht und dem Lernen daheim ausgebaut werden und das digitales Lehren und Lernen weiterentwickelt werden.



Wie Hubig weiter mitteilte, ist eine Maskenpflicht in den Schulen nicht geplant. Angehöirge von Risikogruppe sollen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Das gelte für Schüler ebenso wie Lehrer.

Das schlagen die Kultusminister außerdem und im Einzelnen vor:

- Wie schon angekündigt stellt der Bund 500 Millionen Euro bereit, damit Schüler, die zuhause keinen Computer oder Tablet haben, damit versorgt werden. Denn neben dem Unterricht in der Schule soll es weiterhin Angebote für das Lernen daheim geben.



- Schülerinnen und Schüler sollen in Lerngruppen aufgeteilt werden, die zeitlich und räumlich voneinander getrennt werden. Zeiten für den Schulbeginn und die Pausen werden möglichst gestaffelt.



- Jede Schule braucht einen Hygieneplan. Darin geht es um regelmäßiges Händewaschen, Abstand zu Mitschülern und Lehrern von mindestens 1,5 Metern und Beachtung der Regeln zum Husten und Niesen.



- Gerade mit jüngeren Kindern sollen die wichtigsten Verhaltensregeln insbesondere für die Zeiten vor und nach der Schule und die Pausen eingeübt werden.



- In den Klassenzimmern soll häufig gelüftet werden.



- Toiletten und besonders stark benutzte Bereiche sollen sorgfältig gereinigt werden.



- Fahrpläne für Schulbusse sollen entzerrt und an einen gestaffelten Unterrichtsbeginn angepasst werden. Wer kann, soll zu Fuß oder mit dem Rad kommen.



- Sportunterricht soll nur stattfinden, wenn die Einhaltung der Hygienevorschriften sichergestellt ist.



- Die Notbetreuung soll ausgeweitet werden.



- Wer zuhause schlechte Lernbedingungen hat oder zum Beispiel Sprachförderung bekommt, soll gezielte Lernangebote in der Schule erhalten.



- Wenn es bei Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen oder besonderem Förderbedarf schwieriger ist, den Mindestabstand einzuhalten, sollen Mund-Nasen-Masken zum Einsatz kommen.



- Alle Abschlussprüfungen sollen in diesem Jahr stattfinden, solange der Infektionsschutz gesichert ist. Die Abschlüsse werden gegenseitig anerkannt.



- Soweit erforderlich, organisieren die Schulen Angebote zur Prüfungsvorbereitung in ihren Räumen. Es soll zusätzliche Nachholtermine für Prüfungen geben.



- Die Länder entscheiden über die Ausweitung des Präsenzunterrichts auf weitere Lerngruppen oder Jahrgangsstufen sowie über eine Konzentration auf Kernfächer.



- Vorrang haben Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen an weiterführenden Schulen - sie kehren schon seit dem 20. April schrittweise in die Schulen zurück. Ab dem 4. Mai kommen die ältesten Klassen der Grundschulen dazu. Eine Ausweitung auf Klassen, die im kommenden Schuljahr ihren Abschluss machen, ist ebenfalls möglich - für weitere Klassenstufen dann je nach Stand des Infektionsgeschehens.