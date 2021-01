Vor dem heutigen Treffen der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Merkel zur Corona-Pandemie haben die Kultusminister über die Lage der Schulen geprochen.

Danach soll es keine schnelle Rückkehr zum Regelbetrieb geben. Aufgrund der nach wie vor hohen Inzidenzwerte müssten die im Dezember beschlossenen Maßnahmen fortgeführt werden, heißt es in einem Beschlusspapier der Kultusministerkonferenz. Sollte es die Lage in einzelnen Bundesländern zulassen, sei ein Drei-Stufen-Plan vorgesehen. Demnach sollten zunächst die Schüler der Klassen 1 bis 6 wieder in die Schulen gehen, alle anderen blieben im Distanzunterricht. In Stufe zwei solle es dann ergänzenden Wechselunterricht für Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden und beruflichen weiterführenden Schulen ab Jahrgangsstufe 7 geben. Erst eine dritte Stufe sehe dann die vollständige Rückkehr eines Präsenzunterrichts für alle Schüler vor. Konkrete Termine wurden nicht genannt.

