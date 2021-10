Die Kultusministerinnen und -minister der Länder dringen darauf, dass sich Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren gegen das Coronavirus impfen lassen.

In einem Beschluss der Kultusministerkonferenz heißt es, eine Immunisierung sei zwar keine Voraussetzung für den Schulbesuch und die Teilnahme am Unterricht, aber sie sichere einen längerfristigen Schulbetrieb in Präsenzform. Deshalb sei es sinnvoll, noch vor dem Winter Impfangebote anzunehmen.



Die Kultusminister betonten ihre Absicht, die Schulen im weiteren Verlauf der Corona-Pandemie offen zu halten. Auch das Recht der Kinder und Jugendlichen auf Bildung, Freizeitgestaltung und Zusammenkünfte sei weitgehend ohne Einschränkungen gesichert.



Zur Masken-Pflicht an Schulen gab es keinen einheitlichen Beschluss. Die KMK-Vorsitzende Ernst sagte, sie hoffe auf eine Abschaffung im kommenden Jahr.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.