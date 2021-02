Einen Tag vor den neuen Bund-Länder-Beratungen zur Coronakrise haben sich die Kultusminister für eine schrittweise Wiederaufnahme des Schulbetriebs von kommendem Montag an ausgesprochen.

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Brandenburgs Ressortchefin Ernst, sagte nach einer Sitzung in Berlin, nach den Abschlussklassen sollten dann auch die unteren Jahrgänge wieder in den Wechsel- oder Präsenzunterricht gehen. Voraussetzung sei allerdings eine andauernd gute Entwicklung der Pandemielage.

Die Konferenz kündigte zudem für dieses und das kommende Jahr verstärkte Anstrengungen an, um die Lernrückstände insbesondere von benachteiligten Schülern auszugleichen - etwa durch Nachhilfeunterricht.



Nach Angaben von Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann besteht zwischen Bundeskanzlerin Merkel und den Ländern bereits Konsens über eine Öffnung von Schulen und Kitas. Ansonsten zeichnet sich aber eine Verlängerung des Lockdowns ab. Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlins Regierender Bürgermeister Müller, sagte im Deutschlandfunk, wenn man zu schnell öffne, beginne wieder alles von vorne.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.