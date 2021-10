Die Kultusministerkonfernz will erneute Schulschließungen in der Corona-Pandemie vermeiden.

In einem Beschluss heißt es, es sei unerlässlich, die Schulen offen zu halten und den Präsenzunterricht dauerhaft zu sichern. Im laufenden Schuljahr sei es gelungen, trotz Pandemie und Delta-Variante durchweg in allen Bundesländern vollständigen und kontinuierlichen Präsenzunterricht sicherzustellen. Das Recht der Kinder und Jugendlichen auf Bildung, Freizeitgestaltung und Zusammenkünfte sei weitgehend ohne Einschränkungen gesichert.



Mit Blick auf den Wegfall der Masken-Pflicht in einigen Bundesländern sprechen sich die Kultusministerinnen und -minister gegen restriktive Quarantäne-Regelungen aus. Im Interesse eines verlässlichen Präsenzunterrichts sollten ihrer Meinung nach nur tatsächlich infizierte Personen und enge Kontaktpersonen isoliert werden.

