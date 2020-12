Angesichts anhaltend hoher Infektions- und Todeszahlen erwägen mehrere Bundesländer die Corona-Einschränkungen noch vor Weihnachten deutlich zu verschärfen.

In Sachsen wird bereits ab Montag das öffentliche Leben weitgehend heruntergefahren. Außer Lebensmittelgeschäften schließen alle Läden des Einzelhandels. Auch Schulen und Kindergärten stellen ihren Unterricht und ihre Betreuung ein. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig sagte im Deutschlandfunk, wichtig sei jetzt ein bundesweiter Shutdown. Man müsse zudem zügig entscheiden und die Beschränkungen noch vor Heiligabend - idealerweise zum 4. Advent - in Kraft setzen. Zudem sprach sich Schwesig für eine maximale Kontaktreduzierung aus. Auch an den Feiertagen sollte nur die Kernfamilie oder ein enger Freundeskreis zusammenkommen.



Berlins Regierender Bürgermeister Müller rechnet ab dem 20. Dezember für die Dauer von drei Wochen mit erheblichen Einschnitten. Auch Nordrhein-Westfalen sprach sich für Maßnahmen noch vor den Feiertagen aus. Die Kultusminister der Länder stellen sich auf Schulschließungen ein, sprechen sich dabei aber gegen eine Ausdehnung der Weihnachtsferien aus.

