In den Krankenhäusern und Kliniken in Deutschland verschärft sich die Lage aufgrund der steigenden Zahl von Corona-Patienten.

Die Kapazitäten auf den Intensivstationen sind einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur zufolge in manchen Bundesländern nahezu ausgeschöpft. Zudem würden planbare Operationen verschoben, Patienten müssten bereits in andere Städte gebracht werden. Vor allem im Süden und Osten bereiten sich Kliniken auf die Verlegung von Patienten auch in andere Bundesländer vor, heißt es.



Ein vertraulicher Bericht aus den Bundesländern bestätigt das: In Bayern und Baden-Württemberg komme es bereits täglich länderübergreifend zu Verlegungen zwischen Krankenhäusern, um die Funktionsfähigkeit der Kliniken aufrecht zu erhalten, heißt es in den Zeitungen der "Funke Mediengruppe". Im Norden Deutschlands gebe es noch Kapazitäten, im Süden seien sie praktisch erschöpft. Ähnlich äußerte sich der Präsident der DIVI-Intensivmedizin, Marx. Er sprach in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" von einer "echten Notsituation" und rief Bund und Länder zu härteren Maßnahmen auf, um die Pandemie wieder einzudämmen.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.