Knapp zwei Wochen vor Eröffnung der Paralympischen Spiele in Tokio spitzt sich die Corona-Infektionslage in der japanischen Hauptstadt zu.

Ein Expertenteam der Regierung verglich sie mit einer außer Kontrolle geratenen Katastrophe. Medienberichten zufolge warnen die Fachleute davor, dass die medizinische Versorgung von Patienten zu kollabieren drohe.



Am Donnerstag wurden in Tokio knapp 5.000 Neuinfektionen registriert. Das war der bisher zweithöchste Stand in der Pandemie. Die Zahl der Patienten mit schweren Symptomen stieg auf 218 - ein Höchstwert.



In Tokio waren am Sonntag die Olympischen Spiele zu Ende gegangen. Die Paralympics sollen am 24. August beginnen und bis zum 5. September dauern. Ob Zuschauer zugelassen werden, ist noch nicht entschieden.



Angesichts der steigenden Zahl von Menschen, die medizinische Betreuung benötigen, riefen die Experten der Regierung zur Unterstützung durch Krankenhäuser auch anderer Präfekturen auf. Das Gesundheitssystem können nicht aufrechterhalten werden, sollte sich die jetzige Infektionslage fortsetzen, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 12.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.