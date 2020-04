Nach Bundesfamilienministerin Giffey, SPD, hat sich auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet dafür ausgesprochen, manche Corona-Maßnahmen im Kinder- und Jugendbereich zu lockern.

Der CDU-Politiker nannte als Beispiel Sportangebote, die seit Wochen eingestellt sind. Wenn die Jugendlichen jetzt alle in Shopping-Malls gingen oder sich in Parks träfen, statt auf den Sportplatz zu gehen, sei das ja auch nicht Sinn der Sache, sagte Laschet der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Die Lebenswirklichkeit vieler Kinder sei durch die Corona-Politik aus dem Blick geraten. Er plädierte dafür, beim nächsten Treffen von Bund und Ländern am 30. April über weitere Lockerungen zu beraten.



Ministerin Giffey hatte bereits eine vorsichtige Öffnung von Spielplätzen ins Gespräch gebracht. Bundeskanzlerin Merkel dringt hingegen darauf, die geltenden Regeln weiter einzuhalten.