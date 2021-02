Mit seinen Äußerungen über den Inzidenzwert 35 als Messlatte für Corona-Lockerungen hat der CDU-Vorsitzende Laschet Kritik auf sich gezogen.

SPD-Chef Walter-Borjans sagte der Funke-Mediengruppe, Laschet torpediere die Beschlüsse und Grenzwerte zur Eindämmung der Pandemie, die er noch vor einer Woche selbst beschlossen habe. Die stellvertretende Grünen-Vorsitzende Lang meinte, das Virus verhindere, dass Leben normal wieder stattfinde und nicht 'erfundene' Inzidenzwerte. Der CDU-Wirtschaftspolitiker Linnemann nahm Laschet in Schutz. Er wandte sich im "Spiegel" dagegen, immer nur an Inzidenzzielen herumzuschrauben.



Laschet hatte gestern bei einer CDU-Veranstaltung in Baden-Württemberg gesagt, man könne nicht immer neue Grenzwerte erfinden, um zu verhindern, dass Leben wieder stattfinde. Damit distanzierte er sich vom Bund-Länder-Beschluss, statt des bisherigen Sieben-Tage-Inzidenzwerts von 50 den Wert von 35 zur Messlatte für weitere Lockerungen von Corona-Schutzmaßnahmen zu machen.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.