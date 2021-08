Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach hält zur Eindämmung der Corona-Neuinfektionen eine Ausweitung der sogenannten G-Regeln für erforderlich.

In Bereichen, wo das Infektionsrisiko sehr hoch sei, müsse zunehmend mit 2G-Regeln gearbeitet werden, sagte er im Deutschlandfunk. Lauterbach verwies auf das Beispiel Hamburg. Dort können Veranstalter und Gastronomen selbst entscheiden, ob sie nur noch Geimpfte und Genesene einlassen oder weiter das 3G-Modell anwenden, also auch getesteten Personen Zutritt gewähren. In Fernzügen sollten nach Ansicht von Lauterbach künftig 3G-Regeln gelten. Innerhalb der Bundesregierung ist diese Maßnahme strittig.



Der Bundestagsabgeordnete sprach sich auch für die Abfrage des Impfstatus durch den Arbeitgeber aus. Aus epidemiologischer Sicht sei eine solche Maßnahme richtig, wenn dies mit dem Datenschutz vereinbar sei. Der Arbeitsplatz werde dadurch sicherer. Lauterbach verwies darauf, dass Arbeitnehmer schon jetzt nach dem Ergebnis eines Corona-Tests fragen dürften. Auch Bundesgesundheitsminister Spahn kann sich eine Abfrage des Impfstatus durch den Arbeitgeber vorstellen.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.