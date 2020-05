Nach Verwirrung um die Öffnung der Grundschulen in Nordrhein-Westfalen fordert der Verband Bildung und Erziehung klare Vorgaben.

Die Zeit der Eitelkeiten und Alleingänge müsse ein Ende finden, heißt es in einem offenen Brief der Lehrergewerkschaft an Ministerpräsident Laschet (CDU) und Schulministerin Gebauer (FDP). Es brauche einen transparenten Plan für die Wiedereröffnung. Die chaotische Kommunikation der vergangenen Tage habe für Unruhe und Empörung unter Schulleitungen und Lehrkräften gesorgt.



Nach aktueller Planung des Landeschulministeriums sollen Viertklässler am Donnerstag zurückkehren. Gebauers Ankündigung, ab 11. Mai jeweils an einem Wochentag auch die Klassen 1 bis 3 wieder an die Schulen zu holen, wurde von Laschet kurze Zeit später kassiert.