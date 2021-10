Der Deutsche Lehrerverband hat die bundesweite Rückkehr zur Maskenpflicht an Schulen gefordert.

Verbands-Präsident Meidinger sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es gelte "unter allen Umständen" Schulschließungen zu vermeiden. Vor allem an Grundschulen müsse wieder Maske im Klassenzimmer getragen werden. Meidinger verwies auf die steigenden Infektionszahlen in Deutschland sowie dieTatsache, dass Kinder unter zwölf Jahren nicht geimpft werden können.



In zahlreichen Bundesländern soll die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler Ende des Monats wegfallen.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.