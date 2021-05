Seit Beginn der Corona-Pandemie ist nach Angaben des Deutschen Lehrerverbands rund die Hälfte der Schulstunden im Präsenzunterricht ausgefallen.

Jeder Schülerin und jedem Schüler fehlten insgesamt zwischen 350 und 800 Stunden, sagte Verbandspräsident Meidinger der "Bild"-Zeitung. Um den Pandemie-bedingten Unterrichtsausfall auszugleichen, forderte Meidinger ein breit angelegtes, für alle Schüler verpflichtendes Nachhilfeprogramm im nächsten Schuljahr. Auch am Wochenende und in den Ferien müsse aufgearbeitet werden, was seit mehr als einem Jahr verpasst worden sei. Dafür brauche es auch die Unterstützung von Lehramtsstudierenden und pensionierten Lehrkräften, erklärte Meidinger.



Die Bundesregierung hatte Anfang des Monats ein milliardenschweres Aufholpaket zur Abfederung der Pandemiefolgen bei Schülerinnen und Schülern auf den Weg gebracht. Es sieht eine finanzielle Förderung von Nachhilfeunterricht und Freizeitangeboten sowie einen zusätzlichen Bonus von 100 Euro für jedes Kind aus einer sozial schwachen Familie vor.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.