Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Meidinger, sieht noch großen Handlungsbedarf, um nach den Sommerferien eine Rückkehr zu mehr Normalität an den Schulen zu ermöglichen. Im Dlf erklärt er, woran es aus seiner Sicht alles noch fehlt.

Der Präsident des Lehrerverbands sagte im Deutschlandfunk, dabei gehe es um den Gesundheitsschutz ebenso wie um die Ausstattung der Einrichtungen. Er sei etwa pessimistisch, was den Einbau von Raumluftfiltern angehe. Bisher hätten nur wenige Bundesländer Förderprogramme eingerichtet. Die Mittel würden zudem teils nicht abgerufen. Das liege daran, dass sich die Kommunen als Schulträger beteiligen müssten, das aber nicht täten. Das Förderprogramm des Bundes wiederum gelte nicht für alle weiterführende Schulen.

Meidinger auch für flächendeckende Lernstandserhebungen

Meidinger sieht zudem die Notwendigkeit flächendeckender, vergleichbarer Lernstandserhebungen. Andernfalls wisse man nicht, wo es Lücken bei den Schülerinnen und Schülern gebe - und in der Folge könnte dann das Aufholprogramm von Bund und Ländern nicht bedarfsgerecht starten. Für das Programm brauche es zudem zusätzliches Personal, zum Beispiel Referendare oder pensionierte Lehrkräfte.



Bei der Digitalisierung hat es nach Meidingers Worten zwar seit Beginn der Pandemie einen Schub gegeben. Dennoch habe fast die Hälfte der Schulen bis heute kein schnelles Internet. Auch fehle es noch immer an richtig funktionierenden Lernplattformen.

KMK-Chefin Ernst wirbt für vollständigen Präsenzunterricht

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Brandenburgs Bildungsministerin Ernst, hatte sich zuletzt für vollständigen Präsenzunterricht an Schulen nach den Sommerferien ausgesprochen. Sie sagte der "Rheinischen Post", so könne man das Geld aus Aufholprogrammen vollständig nutzen.



Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina plädierte zuletzt ebenfalls dafür, den Präsenzunterricht aufrechtzuerhalten. Dieser sei für nahezu alle Kita- und Schulkinder die effektivste Art des Lernens.



Wie geht es an den Schulen nun weiter im Herbst? Darüber können Sie hier mehr nachlesen.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.