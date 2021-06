Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Meidinger, hat massive Bildungsverluste von Millionen Schülerinnen und Schülern in Deutschland durch die Corona-Pandemie beklagt.

Einige hätten fast ein ganzes Schuljahr verloren, sagte Meidinger der Düsseldorfer "Rheinischen Post" und dem Bonner "General-Anzeiger". Allerdings seien die Lücken regional und auch nach Schulart sehr unterschiedlich. Von den 1.200 Präsenzstunden, die ein Schüler pro Schuljahr normalerweise habe, seien in den beiden Schuljahren des Lockdowns pro Schüler zwischen 350 und 900 verlorengegangen.



Viele der elf Millionen Schülerinnen und Schülern in Deutschland hätten große Lücken, die sie in der Regel alleine nicht mehr aufholen könnten. Meidinger forderte eine permanente Rückkehr zum Präsenzunterricht im neuen Schuljahr. Allerdings müsse die Frage von Schulschließungen weiter an die Inzidenz gekoppelt sein.

