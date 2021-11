Der Deutsche Lehrerverband warnt vor einer Verschärfung der Corona-Lage an den Schulen.

Verbandspräsident Meidinger sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es gebe erschreckende Inzidenzen in der Gruppe der Kinder und Jugendlichen. Die Vielzahl der Corona-Ausbrüche bereite große Sorgen. Meidinger sieht eine immense Gefahr, die Kontrolle über das Pandemiegeschehen an den Schulen zu verlieren.



Er plädierte dafür, an der Maskenpflicht festzuhalten. Zudem sprach er sich im Fall besonders hoher Infektionszahlen für eine 3G-Regel für Lehrer aus. Ungeimpfte müssten sich dann täglich testen.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.